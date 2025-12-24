Ruben Neves nie dla Manchesteru United? Może zakotwiczyć w Serie A

Ruben Neves może opuścić Al-Hilal i wrócić do Europy w zimowym okienku transferowym. Do wyścigu o podpis 28-letniego pomocnika dołączyli Juventus oraz Inter Mediolan - czytamy na brytyjskiej stronie CaughtOffside.com.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ruben Neves

Inter Mediolan oraz Juventus powalczą o Rubena Nevesa

Ruben Neves podczas zbliżającego się wielkimi krokami zimowego okienka transferowego najprawdopodobniej opuści Al-Hilal. 28-letni pomocnik coraz wyraźniej sygnalizuje chęć powrotu do Europy, gdzie mógłby ponownie rywalizować na najwyższym możliwym poziomie. Saudyjski klub może być skłonny wysłuchać ofert za Portugalczyka, zwłaszcza że jego obecny kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

Do tej pory Neves był najczęściej łączony z transferem do Manchesteru United, który aktywnie poszukuje wzmocnień do środka pola. Powrót do Premier League nie jest jednak jedynym scenariuszem dla cenionego defensywnego pomocnika.

Jak informuje angielski serwis „CaughtOffside.com”, do walki o podpis Portugalczyka dołączyli również Inter Mediolan oraz Juventus. Włoscy giganci liczą, że zdołają przechytrzyć znacznie bogatszego konkurenta z Wysp Brytyjskich.

Ruben Neves z powodzeniem występuje w barwach Al-Hilal od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Kingdom Arenę za 55 milionów euro z Wolverhampton Wanderers. W saudyjskim klubie rozegrał już 106 spotkań, w których zdobył 14 bramek i zanotował 25 asyst, będąc jednym z liderów zespołu. Według fachowego portalu „Transfermarkt” wychowanek FC Porto jest aktualnie wyceniany na około 25 milionów euro.