Man United i Real przegrywają batalię. Tottenham ściąga gwiazdę za 100 mln euro!

Mateus Fernandes był przymierzany do Realu Madryt lub Manchesteru United. Ostatecznie gwiazda West Hamu dołączy do Tottenhamu. Transfer ma być już przesądzony - informuje David Ornstein.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mateus Fernandes

Fernandes wybrał Tottenham. Wielka kasa za gwiazdę West Hamu

Mateus Fernandes po spadku West Hamu United z Premier League był typowany do opuszczenia klubu. Zainteresowały się nim ekipy z najwyższej półki, w tym chociażby Manchester United czy Real Madryt. Wydawało się, że portugalski pomocnik będzie kontynuował karierę na Old Trafford, ale nastąpił w jego sprawie spory zwrot akcji. David Ornstein informuje, że batalię o podpis Fernandesa wygrał Tottenham. Zaoferowali West Hamowi największe pieniądze i przekonali zawodnika, by ten dołączył właśnie do drużyny Roberto De Zerbiego.

Koguty zapłacą za gwiazdę spadkowicza 85 milionów funtów, czyli blisko 100 milionów euro. To olbrzymie pieniądze, natomiast w klubie wierzą w potencjał 21-latka. Mimo spadku West Hamu, ma on za sobą bardzo dobry sezon, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. Fernandes uzbierał trzy trafienia i cztery asysty w 36 meczach Premier League, a do tego doczekał się debiutu w seniorskiej reprezentacji Portugalii.

🚨 EXCLUSIVE: Tottenham Hotspur win race to sign Mateus Fernandes from West Ham United. Spurs submitted highest proposal (believed to be ~£85m guaranteed) & 21yo #WHUFC midfielder opted to join #THFC. Numbers beyond where #MUFC willing to go @TheAthleticFC https://t.co/8JMyfl8LoS — David Ornstein (@David_Ornstein) June 30, 2026

Fernandes znajdował się na liście życzeń Jose Mourinho, ale Real Madryt nie zdążył przystąpić do poważniejszych prac nad jego transferem. Tottenham okazał się najbardziej zdeterminowany, by mieć go u siebie. Manchester United natomiast skupi się na innych kandydatach – jest łączony z Carlosem Balebą, Bruno Guimaraesem oraz Adamem Whartonem.

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