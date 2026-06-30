Kamiński coraz bliżej Premier League. Klub przekonany do transferu

19:40, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Express.de

Jakub Kamiński jest na dobrej drodze, by tego lata przenieść się do Premier League. Zdecydowane na transfer reprezentanta Polski ma być Brighton - informuje portal Express.de.

Jakub Kamiński
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fot. UKraft / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Brighton chce kupić Kamińskiego. Transfer coraz bliżej

Jakub Kamiński ma za sobą przełomowy sezon – Wolfsburg wypożyczył go do FC Koeln, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Szybko stał się liderem nowego zespołu, notując w 34 meczach Bundesligi siedem bramek oraz pięć asyst. Tego lata zamienił kluby w ramach transferu definitywnego za kwotę 5,5 mln euro, co nie oznacza, że w kolejnym sezonie będzie dalej grał dla FC Koeln.

Od kilku tygodni Kamiński jest poważnie łączony z transferem do Premier League. Sam marzy o grze w tej lidze, dlatego jest otwarty na przeprowadzkę. W jego kontrakcie z FC Koeln znajduje się klauzula wykupu na poziomie około 20 milionów euro. To okazja, z której skorzystać zamierza Brighton.

Wydatek rzędu 20 milionów euro nie jest problemem dla jakiegokolwiek angielskiego klubu. Portal Express.de twierdzi, że Brighton zdecydowało się na transfer Kamińskiego i wkrótce aktywuje klauzulę wykupu.

Dla reprezentanta Polski byłby to oczywisty awans sportowy. Brighton to ambitny projekt, który konsekwentnie się rozwija i regularnie walczy o europejskie puchary. Mewy słyną także z promowania zawodników, którzy później trafiają do europejskich gigantów. Kamiński jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 17 milionów euro. W Niemczech gra od 2022 roku, kiedy to Wolfsburg wykupił go z Lecha Poznań.

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