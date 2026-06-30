Kamiński coraz bliżej Premier League. Klub przekonany do transferu

Jakub Kamiński jest na dobrej drodze, by tego lata przenieść się do Premier League. Zdecydowane na transfer reprezentanta Polski ma być Brighton - informuje portal Express.de.

fot. UKraft / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Brighton chce kupić Kamińskiego. Transfer coraz bliżej

Jakub Kamiński ma za sobą przełomowy sezon – Wolfsburg wypożyczył go do FC Koeln, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Szybko stał się liderem nowego zespołu, notując w 34 meczach Bundesligi siedem bramek oraz pięć asyst. Tego lata zamienił kluby w ramach transferu definitywnego za kwotę 5,5 mln euro, co nie oznacza, że w kolejnym sezonie będzie dalej grał dla FC Koeln.

Od kilku tygodni Kamiński jest poważnie łączony z transferem do Premier League. Sam marzy o grze w tej lidze, dlatego jest otwarty na przeprowadzkę. W jego kontrakcie z FC Koeln znajduje się klauzula wykupu na poziomie około 20 milionów euro. To okazja, z której skorzystać zamierza Brighton.

Wydatek rzędu 20 milionów euro nie jest problemem dla jakiegokolwiek angielskiego klubu. Portal Express.de twierdzi, że Brighton zdecydowało się na transfer Kamińskiego i wkrótce aktywuje klauzulę wykupu.

Dla reprezentanta Polski byłby to oczywisty awans sportowy. Brighton to ambitny projekt, który konsekwentnie się rozwija i regularnie walczy o europejskie puchary. Mewy słyną także z promowania zawodników, którzy później trafiają do europejskich gigantów. Kamiński jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 17 milionów euro. W Niemczech gra od 2022 roku, kiedy to Wolfsburg wykupił go z Lecha Poznań.

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