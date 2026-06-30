Norwegia bliżej upragnionego awansu. Fenomenalny gol Nusy [WIDEO]

Reprezentacja Norwegii prowadzi do przerwy z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1:0 w meczu 1/16 finału mistrzostw świata. Antonio Nusa zdobył piękną bramkę w tym spotkaniu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antonio Nusa

MŚ 2026. Norwedzy prowadzą do przerwy z Iworyjczykami

We wtorkowy wieczór na AT&T Stadium w Arlington trwa spotkanie Norwegii z Wybrzeżem Kości Słoniowej w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Za nami pierwsza połowa rywalizacji, która przez długi czas nie dostarczała kibicom wielu emocji. Tuż przed przerwą wszystko zmienił jednak Antonio Nusa, popisując się kapitalnym trafieniem i wyprowadzając swoją reprezentację na prowadzenie.

Skrzydłowy Lipska w 39. minucie otrzymał podanie od Martina Odegaarda na skraju pola karnego. Następnie efektownym balansem ciała zgubił kilku rywali oraz oddał precyzyjny strzał, z którym golkiper afrykańskiej drużyny nie miał najmniejszych szans. Piłka wylądowała w samym okienku bramki, a 21-letni zawodnik zapewnił europejskiemu zespołowi przewagę jeszcze przed zejściem do szatni.

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Tak więc po premierowych 45 minutach Norwegia prowadzi z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1:0, dzięki czemu jest coraz bliżej awansu do 1/8 finału mundialu. Iworyjczycy będą musieli zdecydowanie poprawić swoją grę po przerwie, jeśli chcą odwrócić losy spotkania w drugiej części gry. Przypomnijmy, że zwycięzca tego meczu w kolejnej rundzie zmierzy się z Brazylią, która wcześniej wyeliminowała Japonię po wygranej 2:1.