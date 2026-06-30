Bramkarz Barcelony szczerze o Szczęsnym. Skomentował też sytuację Ter Stegena

19:12, 30. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  RAC1

Joan Garcia udzielił wywiadu stacji RAC1, w którym opowiedział o relacjach z Wojciechem Szczęsnym i poruszył temat odejścia Marca-Andre ter Stegena.

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia
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Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Joan Garcia

Wyjątkowa rola Szczęsnego i zamieszanie wokół Ter Stegena

Hiszpański bramkarz ma za sobą udany sezon w barwach Barcelony, gdzie od razu po transferze z Espanyolu wskoczył do pierwszego składu. Ogromna w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który u boku młodszego kolegi przyjął rolę rezerwowego i mentora. 25-latek bardzo docenia postawę byłego reprezentanta Polski.

– Bardzo mi pomógł, nie tylko w kwestiach taktycznych, ale też w wielu innych sprawach. Przez całą karierę był ważnym bramkarzem i świetnie poradził sobie ze swoją rolą w tym sezonie – przyznał Joan Garcia.

Rywalizacja z Polakiem podziałała na młodego zawodnika niezwykle motywująco i pozwoliła mu wejść na najwyższy poziom. Garcia traktuje tę sytuację jako idealną okazję do dalszego rozwoju.

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– To dobra sytuacja dla każdego. Oczywiście on też chciałby grać, a ja postrzegam to jako rywalizację, która zmusza mnie do występów na najwyższym poziomie – dodał Hiszpan.

Teraz hierarchia w bramce Dumy Katalonii może ulec zmianie przez możliwe odejście Marca-Andre ter Stegena. Niemiec jest mocno łączony z przeprowadzką do Ajaksu Amsterdam, gdzie ściągnąć chce go były trener Girony, Michel.

– Nie wiem dokładnie, co się dzieje. Jeśli wszystkie strony uznają, że to najlepsze rozwiązanie dla niego i dla klubów, to mam nadzieję, że decyzja będzie najlepsza dla Marca. To jest najważniejsze po dwóch trudnych sezonach – skomentował młody goklkiper sytuację kolegi z zespołu.

Ewentualny transfer doświadczonego Niemca ugruntuje pozycję Garcii na Camp Nou. Szczęsny z kolei udowodnił już, że sztab szkoleniowy może na niego liczyć w każdym momencie.

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