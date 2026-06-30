Yamal zapytany o dwóch napastników. Widzi ich w Barcelonie!

Barcelona musi tego lata ściągnąć nowego napastnika. Lamine Yamal dostał pytanie o łączonych z nią Juliana Alvareza i Mikela Oyarzabala. Skrzydłowy z chęcią przywitałby jednego z nich na Camp Nou.

fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Alvarez i Oyarzabal przymierzani do Barcelony. Yamal komentuje

Barcelona musi tego lata sprowadzić nowego napastnika. Robert Lewandowski nie przedłużył wygasającej umowy, więc w drużynie pozostaje jedynie Ferran Torres. To za mało, aby Blaugrana mogła dalej walczyć o najwyższe cele. W tym okienku pozyskała już Anthony’ego Gordona, który zastąpi Marcusa Rashforda. Teraz skupia się na temacie następcy kapitana reprezentacji Polski. Wymarzonym transferem pozostaje Julian Alvarez, który publicznie poinformował o chęci opuszczenia Atletico Madryt. Ta saga transferowa może ciągnąć się przez całe lato, bowiem madrycki klub nie zamierza wzmacniać ligowego rywala.

O potencjalny transfer napastnika do Barcelony zapytany został Lamine Yamal. W programie COPE wymieniono dwa nazwiska łączone z przenosinami na Camp Nou – Alvareza oraz Mikela Oyarzabala z Realu Sociedad. Z tym drugim skrzydłowy ma okazję występować w reprezentacji Hiszpanii, więc dobrze go zna. Yamal przyznaje, że jest fanem obu piłkarzy i z chęcią powitałby jednego z nich w Barcelonie.

🔝 ¿A qué delantero fichaba Lamine Yamal para el @FCBarcelona?



💥 "Me gustan mucho Julián y Oyarzabal"



⚽️ "Mientras meta goles… es trabajo de Deco"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/rkcVCq6lZ5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2026

Duma Katalonii na dzisiaj skupia się na transferze Alvareza. Oyarzabal uchodzi natomiast za alternatywę, natomiast kandydatów jest jeszcze więcej. Trudno przewidzieć, kto finalnie zasili giganta, ale następca Lewandowskiego tego lata na pewno trafi do drużyny.

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