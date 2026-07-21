Perez mówi „NIE”! Transfer gwiazdy Premier League nie wchodzi w grę

Rodri chce trafić do Realu Madryt, ale Florentino Perez sprzeciwia się temu transferowi. Uważa, że gwiazda Manchesteru City w dłuższej perspektywie nie zagwarantuje odpowiedniej jakości drużynie.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez nie chce Rodriego w Realu

Rodri ma za sobą wyśmienite tygodnie – reprezentacja Hiszpanii zdobyła mistrzostwo świata, a on został nagrodzony tytułem dla najlepszego piłkarza całego turnieju. Gwiazdor Manchesteru City w rzeczywistości liderował całej drużynie i był olbrzymią wartością zarówno na boisku, jak i w szatni.

Wokół niego nie brakowało wątpliwości – po ciężkiej kontuzji miał problem, by wrócić na najwyższe obroty. Tegoroczny mundial pokazał natomiast, że to wciąż jeden z najlepszych pomocników na świecie. Wrócił więc temat jego odejścia i potencjalnego transferu do Realu Madryt. Niegdyś był kandydatem numer jeden, ale później hiszpański klub skupił się na innych kandydaturach.

Rodri chciałby tego lata przenieść się na Santiago Bernabeu. Odrzuca oferty nowego kontraktu od Manchesteru City i liczy, że w ten sposób zmusi włodarzy do sprzedaży. Problem w tym, że w Madrycie wciąż nie są pewni, a Florentino Perez wręcz sprzeciwia się temu transferowi. Na dzisiaj niewiele wskazuje na to, by Hiszpan faktycznie dołączył do Królewskich.

🚨💣 BREAKING: THERE IS NO CHANCE THAT REAL MADRID SIGN RODRI.



THE CLUB IS REFUSING TO SIGN HIM.



THE DECISION WAS MADE BEFORE THE WORLD CUP, AND IT WILL NOT CHANGE.



0% CHANCE. @La_SER pic.twitter.com/13Tqph17di — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

Perez uważa, że w dłuższej perspektywie Rodri nie zagwarantuje odpowiedniej jakości. Decyzja zapadła jeszcze przed mistrzostwami świata i dobre występy nie skłoniły go do jej zmiany. Prawdopodobnie gwiazdor zostanie więc w Manchesterze City.