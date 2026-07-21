Perez mówi „NIE”! Transfer gwiazdy Premier League nie wchodzi w grę

09:42, 21. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Cadena SER

Rodri chce trafić do Realu Madryt, ale Florentino Perez sprzeciwia się temu transferowi. Uważa, że gwiazda Manchesteru City w dłuższej perspektywie nie zagwarantuje odpowiedniej jakości drużynie.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez nie chce Rodriego w Realu

Rodri ma za sobą wyśmienite tygodnie – reprezentacja Hiszpanii zdobyła mistrzostwo świata, a on został nagrodzony tytułem dla najlepszego piłkarza całego turnieju. Gwiazdor Manchesteru City w rzeczywistości liderował całej drużynie i był olbrzymią wartością zarówno na boisku, jak i w szatni.

Wokół niego nie brakowało wątpliwości – po ciężkiej kontuzji miał problem, by wrócić na najwyższe obroty. Tegoroczny mundial pokazał natomiast, że to wciąż jeden z najlepszych pomocników na świecie. Wrócił więc temat jego odejścia i potencjalnego transferu do Realu Madryt. Niegdyś był kandydatem numer jeden, ale później hiszpański klub skupił się na innych kandydaturach.

Rodri chciałby tego lata przenieść się na Santiago Bernabeu. Odrzuca oferty nowego kontraktu od Manchesteru City i liczy, że w ten sposób zmusi włodarzy do sprzedaży. Problem w tym, że w Madrycie wciąż nie są pewni, a Florentino Perez wręcz sprzeciwia się temu transferowi. Na dzisiaj niewiele wskazuje na to, by Hiszpan faktycznie dołączył do Królewskich.

Perez uważa, że w dłuższej perspektywie Rodri nie zagwarantuje odpowiedniej jakości. Decyzja zapadła jeszcze przed mistrzostwami świata i dobre występy nie skłoniły go do jej zmiany. Prawdopodobnie gwiazdor zostanie więc w Manchesterze City.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości