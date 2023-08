PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Poręba

Łukasz Poręba opuścił już RC Lens

Nowym klubem 23-latka został Hamburger SV

Polski pomocnik trafił do niemieckiego zespołu w ramach rocznego wypożyczenia

Oficjalnie: Łukasz Poręba nowym zawodnikiem Hamburger SV

Hamburger SV za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdził przyjście Łukasza Poręby z RC Lens. Polski pomocnik dołączył do zespołu z zaplecza Bundesligi w ramach rocznego wypożyczenia. W umowie znalazła się opcja wykupu, która opiewa na półtora miliona euro.

Łukasz Poręba od kilku dni rozmawiał z HSV Hamburgiem. Przeprowadzka byłego młodzieżowego reprezentanta Polski do niemieckiego zespołu nie była więc niespodzianką. 26-latek dołączył do zespołu, który jest faworytem do awansu do Bundesligi i obecnie zajmuje pierwszą lokatę na jej zapleczu.

Wychowanek Zagłębia Lubin trafił do RC Lens latem zeszłego roku. Środkowy pomocnik nie mógł liczyć na regularną grę we Francji, więc udał się na wypożyczenie. 26-latek dotychczas rozegrał 12 spotkań w koszulce drużyny prowadzonej przez Francka Haise’a i nawet raz udało mu się zanotować asystę.

Sprawdź także: Kamil Glik wrócił do Ekstraklasy. Jest oficjalny komunikat