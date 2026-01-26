Liverpool i Tottenham chcą wzmocnić środek pola. Jak podaje Fichajes, giganci są gotów wyłożyć 100 mln euro, żeby przekonać Real Madryt do sprzedaży pomocnika.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Aurelien Tchouameni może odejść z Realu. Liverpool i Tottenham oferują 100 mln euro

Real Madryt otrzymał dwie propozycje opiewające na 100 milionów euro za Aureliena Tchouameniego. Zainteresowanie Francuzem wyrazili Liverpool oraz Tottenham. Pomocnik od dawna znajduje się na radarze czołowych klubów Premier League. W przeszłości był om łączony np. z Manchesterem United, ale oferta została odrzucona.

25-latek trafił na Santiago Bernabeu z AS Monaco za 80 milionów euro w 2022 roku. Z czasem zaczął grać regularnie i zyskał pewność siebie. Obecnie jest ważnym elementem środka pola Los Blancos. Rola w zespole wychowanka Bordeaux jest coraz większa.

The Reds widzą w nim idealnego lidera drugiej linii na kolejne lata. Angielski gigant od dłuższego czasu szuka pomocnika, który ustabilizuje grę zespołu. Z kolei Spurs uważają, że Tchouameni mógłby od razu podnieść poziom drużyny. W Madrycie panuje jednak spokój. Klub analizuje sytuację, lecz mimo imponujących ofert, Real nie spieszy się z decyzją.

Sztab szkoleniowy Królewskich ceni reprezentanta Francji i uważa się, że zawodnik może jeszcze się rozwinąć. Wszystko wskazuje więc na to, że hiszpański gigant będzie chciał zatrzymać gwiazdę w klubie.

