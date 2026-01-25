Tottenham szykuje wielki transfer. Guglielmo Vicario na wylocie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Tottenham chce sprowadzić bramkarza AS Romy

Tottenham wierzył, że sprowadzenie Guglielmo Vicario rozwiąże problem na pozycji bramkarza na lata. W rzeczywistości forma prezentowana przez Włocha wzbudza mieszane uczucia. Ostatnio coraz częściej pojawiają się sygnały, że latem może wrócić do Serie A. Zainteresowanie wykazuje m.in. Inter Mediolan.

W związku z tym władze Spurs zaczęły szukać potencjalnego następcy 29-latka. Według „La Gazzetta dello Sport” na liście życzeń znalazł się Mile Svilar. 26-latek został bramkarzem sezonu Serie A 2024/2025 i obecnie znów uchodzi za jednego z najlepszych golkiperów ligi włoskiej.

Gian Piero Gasperini bardzo ceni swojego podopiecznego, dlatego AS Roma ustaliła cenę wywoławczą na aż 70 milionów euro. Taki transfer uczyniłby Svilara trzecim najdroższym bramkarzem w historii futbolu. Drożsi byli jedynie Alisson Becker, który do Liverpoolu trafił właśnie z Giallorossich i Kepa Arrizabalaga.

Tottenham nie jest jedynym klubem, który rozważa sprowadzenie belgijsko-serbskiego golkipera, ponieważ sytuację monitoruje też Chelsea. Mimo to, jeśli Vicario faktycznie odejdzie, Spurs mogą zdecydować się na taki ruch.

