Liverpool szykuje niespodziankę? Tajemniczy plan The Reds

Piero Hincapie znalazł się na celowniku giganta Premier League

Liverpool skupia się aktualnie na tym, aby wzmocnić się w obronie. Jest to podyktowane tym, że klub z Anfield Road liczy się z zakończeniem współpracy z Virgilem Van Dijkiem. Interesujące wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podało, że przedstawiciele klubu z Premier League mogą ruszyć do Bundesligi w celu wzmocnienia się w defensywie. Liverpool ma plan, aby przekonać do transferu Piero Hincapiego, broniącego aktualnie barw Bayeru Leverkusen.

23-letni zawodnik to środkowy defensor, mający na swoim koncie 44 występy w reprezentacji Ekwadoru. Aktualna umowa Hicnapiego z klubem z Bay Arena obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Piłkarz co prawda przedłużył kontrakt w grudniu minionego roku. Niemniej to nie zamyka drzwi zawodnikowi przed zmianą barw klubowych.

Hincapie to gracz, który w tym sezonie wystąpił jak na razie w 37 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył także dwa kluczowe podania. Ekwadorczyk w przypadku przeprowadzki z Bayeru do Liverpoolu dałby wiele możliwości Arne Slotowi w obronie. Hincapie może grać nie tylko na środku defensywy, ale też na boku obrony lub pomocy.

23-letni piłkarz na dzisiaj jest wyceniany na 50 milionów euro. Zawodnik mógłby o miejsce w składzie rywalizować w przypadku transferu między innymi z takimi graczami jak: Joe Gomez, Ibrahima Konate czy Jarell Quansah.

