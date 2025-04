60 milionów na stole. Real Madryt pozyska asa do pomocy?

Real Madryt rozważa sensacyjny transfer do pomocy. Władze klubu według Fichajes.net śledzą postępy zawodnika i mają plan, aby po sezonie podjąć ostateczną decyzję.

Źródło: Fichajes.net / AS

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt poważnie zainteresowany Martinem Zubimendim

Real Madryt jest według medialnych przekazów poważnie zainteresowany Martinem Zubimendim z Realu Sociedad. Serwis Fichajes.net przekazał konkretne wieści na temat gracza, broniącego aktualnie barw ekipy z Kraju Basków.

Źródło przekonuje, że Zubimendi ma być tak samo ważnym ruchem dla Realu, jak pozyskanie Deana Huijsena oraz Trenta-Alexandra Arnolda. Wymieniony trójka jest postrzegana za strategiczne działania w sprawie wzmocnienia drużyny.

Fichajes.net podaje, że zaczęły się już pierwsze nieformalne rozmowy, ale ostateczna decyzja w sprawie transferu ma być podjęta przez samego Zubimendiego. Zawodnik ma wpisaną klauzulą odstępnego w swojej umowie, wynoszącą 60 milionów euro. AS z kolei przekazał, że główną przeszkodą dla władz Realu, aby transakcja doszła do skutku, ma być Arsenal. Przedstawiciel ligi angielskiej jest także poważnie zainteresowany piłkarzem. Klub z Premier League ma być gotowy na zapłacenie klauzuli odstępnego w sprawie zawodnika.

26-latek to 15-krotny reprezentant Hiszpanii. Zubimendi to wychowanek Realu Sociedad, który ma kontrakt ważny z tym klubem do końca czerwca 2027 roku. W tej kampanii piłkarz wystąpił jak na razie w 39 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i dwa kluczowe podania. Na boisku Zubimendi spędził już ponad 3200 minut.

