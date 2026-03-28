Real odpuszcza gwiazdę? Kulisy decyzji wychodzą na jaw

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego planuje wzmocnić się w środku pola. Tymczasem według informacji Sport.es celem wcale nie jest kluczowy zawodnik Manchesteru City.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rywalizuje w tej kampanii o kilka trofeów. Władze klubu natomiast już koncentrują się na tworzeniu planów związanych z letnim oknem transferowym. Ciekawymi wieściami podzielił się serwis Sport.es.

Źródło przekazało, że władze Królewskich nie planują pozyskać Rodriego z Manchesteru City, który wcześniej nie wykluczył przeprowadzki do ekipy z La Liga. Reprezentant Hiszpanii podobno nie pasuje do profilu zawodnika, jakiego szuka Real.

Rodri skończy latem 30 lat, a klub z Etihad Stadium nie sprzeda zawodnika za mniej niż 60 milionów euro. Sport.es przekazało jednocześnie, że Królewscy bardziej będą celować w Vitinhę. Portugalczyk co prawda nie ma zamiaru rozstawać się z Paris Saint-Germain. Klub z Ligue 1 ma natomiast żądać za transfer z udziałem zawodnika co najmniej 100 milionów euro.

Gigant z La Liga ma być również zainteresowany odzyskaniem Achrafa Hakimiego, broniącego obecnie barw ekipy z Parc des Princes. Niemniej w przypadku reprezentanta Maroka sytuacja wygląda podobnie jak z Vitinhą. Klub z Paryża nie ma zamiaru sprzedawać piłkarza.

Real po reprezentacyjnej przerwie rozegra mecz w ramach 30. kolejki ligi hiszpańskiej. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Mallorką. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 16:15.