Liverpool rozpoczął rozmowy z PSG ws. głośnego transferu

Liverpool nie zamierza kończyć letnich wzmocnień w ofensywie. Jak informuje "CaughtOffside", na celowniku The Reds znalazł się Ibrahim Mbaye z Paris Saint-Germain. 18-letni skrzydłowy jest zainteresowany przeprowadzką na Anfield.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

PSG może zgodzić się na sprzedaż

Liverpool od dłuższego czasu interesuje się Bradleyem Barcolą, jednak nie jest to jedyny zawodnik Paris Saint-Germain obserwowany przez klub z Anfield. Według CaughtOffside działacze nawiązali już kontakt z agentem Ibrahima Mbaye, Jorge Mendesem, a sam piłkarz ma traktować Liverpool jako swój priorytet.

Transfer Mbaye byłby całkowicie niezależny od ewentualnych rozmów dotyczących Barcoli. Andoni Iraola widzi w 18-letnim skrzydłowym zawodnika, który w przyszłości mógłby pomóc w zastąpieniu Mohameda Salaha. W klubie liczą na jego potencjał i możliwość dalszego rozwoju.

Według źródła władze PSG są otwarte na sprzedaż młodego zawodnika. W klubie mają istnieć zastrzeżenia dotyczące jego przygotowania fizycznego, problemów z wagą, diety oraz spóźnień na treningi. Osoby z otoczenia piłkarza zaprzeczają tym doniesieniom, jednak relacje między obiema stronami mają być napięte, co zwiększa szanse na transfer jeszcze tego lata.

CaughtOffside informuje, że PSG będzie oczekiwać za Mbaye od 40 do 50 milionów euro. Jeden z rozmówców serwisu przekazał, że Liverpool przygotowuje się do rozpoczęcia oficjalnych negocjacji, a zawodnik chce opuścić Paryż i najchętniej przenieść się właśnie do angielskiego klubu. W wyścigu o jego podpis Liverpool ma obecnie wyprzedzać między innymi Tottenham oraz Bayer Leverkusen.