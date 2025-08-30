Liverpool przygotowuje nową ofertę za Alexandra Isaka. Newcastle United dopina temat jego następcy, więc Szwed może dostać zgodę na odejście. Będzie to rekordowy transfer w całej Premier League.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak wreszcie trafi na Anfield? Liverpool już się szykuje

Liverpool od wielu tygodni marzy o sprowadzeniu Alexandra Isaka. Choć na Anfield trafił już Hugo Ekitike, wciąż jest miejsce na jeszcze jednego napastnika. Do tej pory na przeszkodzie stało Newcastle United, które zapewniało, że tego lata na pewno nie sprzeda szwedzkiego gwiazdora. Ten starał się wymusić transfer, więc został odsunięty od drużyny. Władze Newcastle próbowały temu zaradzić, wielokrotnie rozmawiając z Isakiem, ale ten pozostaje nieugięty – marzy tylko o dołączeniu do mistrza Anglii.

Sytuacja nie jest komfortowa, bowiem Newcastle United straciło swojego najlepszego snajpera, a Liverpool wciąż na niego czeka. Isak również pozostaje w blokach startowych i liczy na zmianę decyzji. Sroki oczywiście poszukiwały ostatnio jego następcy, rozważając wiele nazwisk. Na St. James’ Park ma natomiast trafić Nick Woltemade, za którego Newcastle zapłaci 70 milionów funtów. Nie będzie to prawdopodobnie jedyny nowy napastnik, gdyż łączeni z taką przeprowadzką są też Jorgen Strand Larsen czy Yoane Wissa.

Liverpool liczy, że po transferze nowego napastnika Newcastle United odblokuje Isakowi możliwość zmiany klubu. Z informacji „The Telegraph” wynika, że gigant z Anfield szykuje tym samym nową ofertę. Wyniesie ona 130 milionów funtów, co będzie jednocześnie rekordem w całej Premier League.