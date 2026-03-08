Barcelona straci gwiazdę? Manchester United wyraził zainteresowanie

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Alejandro Balde jest łączony z Manchesterem United. Jak przekazał Fabrizio Romano nie doszło jeszcze do żadnych ruchów ws. transferu.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie zamierza sprzedawać Balde

Alejandro Balde zmaga się obecnie z urazem, co wykluczyło go z gry na kilka tygodni. Mimo problemów zdrowotnych utalentowany boczny obrońca wciąż wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. W ostastnim czasie 22-latek przyciągnął uwagę Manchesteru United.

Czerwone Diabły szukają nowego bocznego obrońcy, jednak do tej pory nie doszło do żadnego ruchu. Z kolei Barcelona nie zamierza pozbywać się swojego wychowanka i odrzuci każdą ofertę.

Blaugrana wierzy, że Hiszpan ma potencjał, aby zostać najlepszym lewym defensorem na świecie. Z jednej strony zawodnik miewa w tym sezonie wahania formy, z drugiej sztab szkoleniowy wciąż mocno na niego stawia. Co więcej, piłkarz wiąże swoją przyszłość wyłącznie z Camp Nou. Dlatego też przekonanie go do przeprowadzki na Old Trafford wymagałoby od Anglików ogromnego wysiłku.

Aktualnie gwiazda Dumy Katalonii skupia się na rehabilitacji, żeby wrócić na boisko w ciągu najbliższego miesiąca. Szybki powrót do gry jest dla niego kluczowy ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Chce on bowiem wywalczyć sobie miejsce w reprezentacji Hiszpanii. Tymczasem godnie zastępuje go Joao Cancelo, który jest w coraz lepszej formie.

