Wielkie marzenie Liverpoolu! Następca Salaha wytypowany

19:47, 13. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Football Insider

Liverpool ma marzenie, aby Michael Olise zastąpił Mohameda Salaha. Transfer jednak zapewne nie zostanie zrealizowany, ponieważ Francuz doskonale czuje się w Bayernie Monachium - przekazuje "Football Insider".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool po sezonie zakończy współpracę z Mohamedem Salahem, co już zostało ogłoszone. The Reds bacznie rozglądają się za następcą Egipcjanina i mają jedno marzenie. Serwis „Football Insider” zdradza, że obecni mistrzowie Premier League chcieliby sprowadzić Michaela Olise z Bayernu Monachium. Transfer jednak wydaje się nierealny, o czym zapewne wiedzą władze z Anfield Road.

Wspomniane źródło zaznacza, że Bayern Monachium nie ma zamiaru rozstawać się z Michaelem Olise. Na dodatek francuska gwiazda nie wyobraża sobie teraz zmianę barw klubowych. Skrzydłowy doskonale czuje się w niemieckim zespole. Na dodatek Liverpool nie jest jedynym zespołem, który chce reprezentanta Trójkolorowych. Zawodnik jest także celem transferowym Realu Madryt.

Michael Olise jest dziś jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Francuz czaruje po przejściu do Bayernu Monachium. O popisach skrzydłowego nie tak dawno dowiedział się właśnie Real Madryt, kiedy zawodnik rozegrał fantastyczne zawody w Lidze Mistrzów. Niewątpliwe jednak, co jakiś czas w mediach będzie przewijał się temat reprezentanta Trójkolorowych w kwestii potencjalnego transferu.

W obecnym sezonie Michael Olise rozegrał 42 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Statystyki Francuza są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 17 trafień, a także zaliczył 29 asyst.

