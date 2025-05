Liverpool doszedł do porozumienia z gwiazdą. Transfer za ponad 100 milionów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool dogadał się z Florianem Wirtzem

Liverpool w tym sezonie praktycznie zdominował rozgrywki Premier League. Zespół Arne Slota wygrała ligę angielską oraz z dobrej strony pokazał się w Lidze Mistrzów, choć odpadł na etapie ćwierćfinału. Niemniej debiutancki sezon Holendra trzeba zaliczyć do udanych. Niezależnie od tego jednak tego lata w The Reds dojdzie do wielu zmian. Mówi się o licznych odejściach – szczególnie kilku graczy z ofensywny – ale także o wzmocnieniach i to potężnych.

Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto z „Relevo”, Liverpool doszedł do porozumienia z Florianem Wirtzem ws. letniego transferu. Oznacza to, że klub ustalił warunki kontraktu z gwiazdorem, ale pozostaje jeszcze ustalić kwotę transferu z Bayerem Leverkusen. W grę wchodzić ma zapłacenie sumy powyżej 100 milionów euro, co byłoby rekordem transferowym The Reds.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Liverpool

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował 15 asyst. To drugi z rzędu tak dobry sezon Niemca, który wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 140 milionów euro. Jego aktualna umowa z zespołem Aptekarzy wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

