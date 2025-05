Nico Williams zaoferował się Barcelonie! Flick długo się nie zastanawiał

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona odrzuciła transfer Nico Williamsa

Nico Williams był celem transferowym Barcelony przez ostatnie kilka miesięcy. Duma Katalonii czyniła intensywne starania o pozyskanie młodego Hiszpana już od poprzedniego letniego okienka transferowego, ale finalnie skończyło się na niczym. W pewnym momencie porozumienie było jednak blisko, ale gdy władze Barcelony poprosiły piłkarza o chwilę cierpliwości przed finalizacją transferu, to ten zrezygnował z ruchu i pozostał w Athleticu Bilbao.

Teraz jednak według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional” Nico Williams znów skontaktował się z Barceloną. Skrzydłowy z Hiszpanii jednak natychmiast usłyszał, że Hansi Flick już go nie chce w swoim zespole i drzwi do klubu dla niego są zamknięte po wydarzeniach z poprzedniego okienka transferowego. Co ciekawe, Lamine Yamal, który jest bliskim przyjacielem Williamsa i naciskał na transfer do Barcelony, pogodził się z decyzją trenera i Joana Laporty.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. To powoduje, że pojawia się spore zainteresowanie także innych klubów. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego reprezentanta Hiszpanii na 70 milionów euro, a jego umowa z Athletic Bilbao wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

