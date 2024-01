Liverpool dołącza do walki o gwiazdę Championship

Liverpool dołącza do walki o Crysencio Summerville'a. Holender notuje świetne występy w Championship i trafił na listę życzeń znanych klubów.

IMAGO / Simon Davies Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Crysencio Summerville błyszczy w Championship

Zawodnik Leeds trafił na listę znanych klubów

Jednym z nich jest Liverpool

Crysencio Summerville na radarze Liverpoolu

Zimowe okno transferowe trwa, przez co w mediach przewija się coraz więcej ciekawych spekulacji. Według serwisu Anfield Watch na radarze Liverpoolu znalazł się Crysencio Summerville, zawodnik Leeds.

Wychowanek Feyenoordu Rotterdam błyszczy na boiskach Championship, notując znakomite występy. W sezonie 2023/2024 na zapleczu Premier League zagrał w 23 meczach, zdobył w nich 12 goli i zaliczył 6 asyst.

Portal Transfermarkt wycenia Crysencio Summerville’a na 18 milionów euro, co oznacza, że The Reds muszą przygotować się na pokaźny wydatek. Kontrakt prawego skrzydłowego z Leeds obowiązuje do 2026 roku.