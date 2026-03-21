Liverpool chce środkowego obrońcę. W grze kolejne nazwisko

22:25, 21. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Nieuwsblad

Liverpool latem zamierza sprowadzić środkowego obrońcę. Na radarze The Reds znalazł się Roggerio Nyakossi z belgijskiego OH Leuven - donosi serwis "Nieuwsblad".

Arne Slot
PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Roggerio Nyakossi w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool, który w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzostwo Anglii, w obecnych rozgrywkach nie prezentuje już takiej dominacji. Klub liczy jednak, że odpowiednie ruchy transferowe pozwolą wrócić na szczyt. W klubie już teraz przygotowują się do letniego okna transferowego.

Jednym z głównych celów klubu ma być wzmocnienie formacji defensywnej. Na liście życzeń mistrzów Anglii znalazł się Roggerio Nyakossi. To 22-letni obrońca występujący w barwach OH Leuven. Szwajcar zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy w Belgii i przyciąga sporą uwagę.

Młodzieżowy reprezentant Szwajcarii dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi i solidnymi umiejętnościami technicznymi, które mogą pomóc odnaleźć się w wymagającej Premier League. Liverpool widzi w nim zawodnika, który mógłby stopniowo wchodzić do składu i w przyszłości stać się ważnym elementem defensywy.

Dla samego piłkarza ewentualny transfer byłby ogromnym krokiem naprzód. Według doniesień belgijskich mediów, Nyakossi jest bardzo zainteresowany przeprowadzką na Anfield i chętnie rozważy ofertę Liverpoolu, jeśli taka się pojawi. W bieżącej kampanii Nyakossi strzelił trzy gole w 19 występach. Nyakossi przeniósł się do Belgii z rezerw Olympique’u Marsylia za niespełna milion euro i podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku.

