Barcola dogadał transfer do nowego klubu! Szalone żądania PSG

Bradley Barcola nie widzi już dla siebie miejsca w PSG. Gwiazdor chce transferu i miał już nawet dogadać się z Liverpoolem. Na przeszkodzie stoją astronomiczne żądania francuskiego giganta.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Liverpool walczy o Barcolę. Jest porozumienie

Bradley Barcola nie jest pewniakiem do gry w Paris Saint-Germain. Konkurencja w ofensywie jest spora, a Luis Enrique domaga się jeszcze wzmocnień tej formacji. Hiszpański szkoleniowiec w zeszłym sezonie sporo rotował wyjściowym składem, ale w najważniejszych meczach Ligi Mistrzów sadzał francuskiego skrzydłowego na ławce rezerwowych. To sprawiło, że stworzył się rozłam między nim a drużyną, który może poskutkować odejściem jeszcze tego lata.

Barcola uważa, że stać go na regularną grę w czołowym klubie Europy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony przede wszystkim z Premier League. PSG przyjmowało te informacje z dużym dystansem, gdyż sam zawodnik nie deklarował nigdy chęci odejścia. Nastawienie do jego przyszłości zmieniło się w momencie, gdy odmówił przedłużenia kontraktu.

Teraz PSG jest przekonane, że Barcola powinien trafić na sprzedaż. Nicolo Schira informuje, że gwiazdor ma być już wręcz dogadany z Liverpoolem w sprawie potencjalnej współpracy. Jeśli dojdzie do transferu, podpisze umowę do 2032 roku.

Na dzisiaj przeszkodą są olbrzymie oczekiwania finansowe PSG. Mowa tu nawet o wycenie sięgającej 170 milionów euro. Liverpool szykuje pierwszą ofertę, która przekroczy 100 milionów euro, ale na pewno nie zbliży się do kwoty proponowanej przez paryskiego giganta.