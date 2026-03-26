Liverpool chce go w miejsce Salaha. Stanowczy głos z Bayernu

Liverpool szuka następcy Mohameda Salaha i celuje w transfer Michaela Olise. Uli Hoeness wykluczył sprzedaż gwiazdy Bayernu Monachium. Do tego ruchu latem nie dojdzie.

Bayern nie sprzeda Olise do Liverpoolu

Liverpool latem musi sprowadzić następcę Mohameda Salaha. Egipcjanin zakomunikował, że wraz z końcem sezonu opuści Anfield, a jego kontrakt nie zostanie wypełniony. The Reds pragną kupić w jego miejsce piłkarza z najwyższej półki, tak aby odejście Salaha nie okazało się wielką stratą dla zespołu.

Na przestrzeni ostatnich dni media wymieniły szereg kandydatów, którzy mogliby wejść w buty Egipcjanina. Za wymarzony transfer klubu z Anfield uważa się Michaela Olise, który niesamowicie rozwinął się od momentu opuszczenia Premier League. W obecnym sezonie jest absolutną gwiazdą Bayernu Monachium, a Francuzi pokładają w nim nadzieje na sukces podczas tegorocznych mistrzostw świata.

Olise we wszystkich rozgrywkach uzbierał 16 bramek oraz 27 asyst. Z dużym entuzjazmem jego grze przyglądają się też działacze Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain. Bayern jednak bardzo spokojnie podchodzi do medialnych rewelacji i twierdzi, że nie sprzeda tego lata swojego czołowego piłkarza. Wiele wskazuje na to, że Liverpool będzie musiał postawić na kogoś innego.

– Pamiętam, że Liverpool wydał 500 milionów euro minionego lata i zalicza słaby sezon. Nie przyczynimy się do ich lepszej gry w przyszłym roku – stanowczo zakomunikował Uli Hoeness.