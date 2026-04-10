Liverpool chce Brazylijczyka. Kolejka gigantów po zawodnika

10:22, 10. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Liverpool wyrasta na faworyta w pozyskaniu Joao Gomesa z Wolverhampton - donosi portal "RTI Esporte". Brazylijski pomocnik przyciąga sporą uwagę ze strony innych gigantów w Premier League.

Joao Gomes na celowniku Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie zdecydowanie rozczarowuje na wszystkich frontach. W Premier League drużyna Arne Slota zajmuje odległe piąte miejsce w tabeli. Równie trudna sytuacja panuje w Lidze Mistrzów. The Reds są blisko odpadnięcia po porażce w pierwszym meczu z Paris Saint-Germain (0:2) na Parc des Princes.

Władze klubu z Anfield już teraz planują aktywne działania na rynku transferowym. Letnie okno ma przynieść znaczące wzmocnienia. Jednym z głównych celów ma być Joao Gomes z Wolverhampton Wanderers. 25-letni Brazylijczyk znajduje się również na radarze Chelsea FC oraz Manchesteru United.

Wszystko wskazuje na to, że mogą to być ostatnie miesiące pomocnika w barwach Wilków. Od momentu transferu z Flamengo w styczniu 2023 roku, Gomes szybko ugruntował swoją pozycję w angielskiej elicie. 25-latek jest jednym z nielicznych jasnych punktów w trudniejszym okresie klubu z Molineux Stadium.

W obecnym sezonie Gomes rozegrał 35 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jest 10-krotnym reprezentantem Brazylii i zarabia około 60 tysięcy funtów tygodniowo. Serwis Transfermarkt.de wycenia Brazylijczyka na dokładnie 35 milionów euro, a jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2030 roku.

