RB Lipsk chce sprzedać w letnim okienku Castello Lukebę. Francuz może być bohaterem głośnego transferu, ponieważ wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League - przekazuje "TEAMtalk".

RB Lipsk zdecydował się na zakończenie współpracy ze swoją gwiazdą. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że Castello Lukeba w letnim okienku transferowym zmieni barwy klubowe. Francuz może być bohaterem głośnego wzmocnienia. Defensor znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru United, Chelsea, Arsenalu oraz Liverpoolu.

Wspomniane źródło donosi również, że RB Lipsk może zejść z ceny. Klauzula odstępnego w umowie Castello Lukeby wynosi 69 milionów funtów. Niemiecki klub jednak będzie rozważał oferty przekraczające 50 milionów funtów. To ważna wiadomość dla zainteresowanych klubów. Na ten moment nie wyłonił się żaden faworyt do pozyskania reprezentanta Francji.

Castello Lukeba nie jest anonimową postacią. Zawodnik RB Lipska już kolejny sezon jest jednym z najlepszych obrońców w całej Bundeslidze. Francuz również może znaleźć uznanie w oczach Didiera Deschampesa i znaleźć się w kadrze swojego kraju na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Zapowiada się zatem gorące lato dla gwiazdy popularnych Czerwonych Byków.

W trwającej kampanii Castello Lukeba rozegrał 26 spotkań w koszulce RB Lipska. Francuz ma na koncie jedno trafienie, a także zaliczył jedną asystę. Defensorowi udało się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko Augsburgowi.