Lingard może wrócić do Europy. Chce go lokalny gigant

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Jesse Lingard

Feyenoord może sprowadzić Lingarda. Dołączy do byłego kolegi z Man United?

Aktualnie Jesse Lingard pozostaje bez klubu i szuka nowego miejsca do gry. Anglik ostatnio występował w Korei Południowej w brawach FC Seoul, jednak teraz chce wrócić do Europy. Kilka dni temu media łączyły go z ekipami Serie A, a teraz z ofensywnym pomocnikiem kontakt nawiązał Feyenoord. Holenderski klub rozważa sprowadzenie doświadczonego zawodnika i sam piłkarz bierze tę opcję pod uwagę.

Co ciekawe, w Rotterdamie mógłby ponownie spotkać się z Robinem van Persim. Były napastnik Manchesteru United obecnie jest trenerem Feyenoordu. Ewentualna współpraca może budzić więć duże zainteresowanie wśród kibiców.

Według doniesień Lingard ma też inne możliwości, ponieważ interesują się nim kluby z Anglii oraz Włoch. Sytuację obserwują West Ham United i Wolverhampton, a także Genoa. 33-latek nie może więc narzekać na brak ofert. Zainteresowane drużyny zdają sobie sprawę, że nawet jeśli nie jest on już w szczytowej formie, to wciąż może zapewnić wsparcie w ofensywie.

Zobacz także: Enrique może odejść z PSG. Doszło do spotkania z innym gigantem!