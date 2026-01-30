Jesse Lingard chce wrócić do topowej ligi. Zagra w Serie A?

Jesse Lingard jest wolnym zawodnikiem po tym, jak rozstał się z FC Seoul. 33-letni pomocnik może wylądować we włoskiej Serie A - podaje brytyjski dziennik Daily Mail.

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Jesse Lingard

Jesse Lingard rozmawia z włoskimi klubami

Jesse Lingard na początku stycznia tego roku rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z FC Seoul. Wychowanek Manchesteru United spędził w Korei Południowej kilkanaście miesięcy, będąc jedną z najważniejszych postaci zespołu. Na azjatyckich boiskach rozegrał łącznie 66 spotkań, w których zdobył 18 bramek oraz zanotował 10 asyst. Przez pewien czas pełnił nawet funkcję kapitana ekipy z Seulu, otrzymując zaufanie od sztabu szkoleniowego.

Po zakończeniu tej przygody Anglik planuje ponownie spróbować swoich sił w europejskim futbolu. 32-krotny reprezentant Anglii stał się wolnym zawodnikiem i jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Szybko pojawiły się spekulacje o możliwym powrocie Lingarda do Premier League, co wydawało się naturalnym kierunkiem.

Ofensywny pomocnik może jednak obrać inną ścieżkę. Jak informuje brytyjska gazeta „Daily Mail”, zawodnik prowadzi bowiem rozmowy z kilkoma klubami z Serie A. Choć ich nazw nie ujawniono, niewykluczone, że doświadczony Anglik w najbliższym czasie wyląduje właśnie we Włoszech, szukając nowego impulsu w karierze.

33-latek w trakcie swojej przygody reprezentował barwy m.in. Nottingham Forest, West Hamu United, Brighton & Hove Albion, Birmingham City, Leicester City oraz wyżej wspomnianego Manchesteru United, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Najlepszy okres przeżywał w zespole Młotów, gdzie imponował skutecznością. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 174 centymetry piłkarza na około 2,2 miliona euro.