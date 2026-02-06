Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Manchester United szuka nowego trenera. Luis Enrique jest wymarzonym kandydatem

Manchester United szuka nowego szkoleniowca na stałe. Według doniesień profilu „indykaila News” na portalu X przedstawiciele angielskiego giganta spotkali się w Paryżu z Ivanem de la Peną, który reprezentuje interesy Luisa Enrique. Prowadzone były na razie wstępne rozmowy, lecz sam fakt, że doszło do takiego spotkania, może mieć duże znaczenie.

Po odejściu Rubena Amorima tymczasowo drużynę prowadzi Michael Carrick. Anglik ma pracować do końca aktualnego sezonu. Dlatego w międzyczasie władze z Old Trafford analizują różne nazwiska, żeby wybrać najlepszą opcję i coraz częściej pojawia się kandydatura hiszpańskiego szkoleniowca.

Luis Enrique to bez wątpienia jeden z najlepszych trenerów na świecie. Najpierw zdobył potrójną koronę z Barceloną, a potem sięgał po kolejne trofea z Paris Saint-Germain. Hiszpan potrafi pracować z gwiazdami, a jego zespoły mają jasno określony styl gry. To właśnie przyciąga uwagę działaczy z Anglii. Mimo to przekonanie szkoleniowca do opuszczenia Parc des Princes z pewnością nie będzie łatwe.

Zobacz także: Man United ściągnie jednego z nich. Trzech następców Casemiro