Lewandowski trafi do Serie A?! Dziennikarze wskazali dwa kluby

Robert Lewandowski co jakiś czas łączony jest ze zmianą klubu. Jego kontrakt z Barceloną wygasa w przyszłym roku. Łukasz Wiśniowski i Mateusz Święcicki na kanale Meczyki.pl wskazali dwa kluby w Serie A, do których mógłby trafić reprezentant Polski.

Rubén Gil / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski przymierzany do Milanu i Romy

Robert Lewandowski ma za sobą trzeci sezon w FC Barcelonie. W niedawno zakończonej kampanii zdobył 42 gole w 52 meczach. Warto jednak pamiętać, że reprezentant Polski powoli zbliża się do końca kontraktu. Jego umowa z Dumą Katalonii wygasa w połowie 2026 roku.

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje, że Lewandowski po zakończeniu przyszłego sezonu opuści Barcelonę. Ostatnio napastnik był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, gdzie zainteresowany jest nim Al-Riyadh. O przyszłości 36-letniego piłkarza w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki.pl rozmawiali Łukasz Wiśniowski i Mateusz Święcicki. Dziennikarze zdradzili, że w prywatnej rozmowie z Lewandowskim zaproponowali mu klub oraz ligę, do której powinien trafić.

– Razem z redaktorem Święcickim przedstawiliśmy Robertowi Lewandowskiemu projekcję jego kariery. Powiedzieliśmy, że absolutnie najlepszym wyborem ligi, do której powinien trafić będzie Serie A. Nawet wymyśliliśmy mu klub. Milan byłby idealny. Spojrzał na nas z politowaniem – powiedział Łukasz Wiśniowski na kanale Meczyki.pl.

– Uważam, że lepiej odnalazłby się w Romie. Przypominam, że 39-letni Edin Dżeko wraca do Serie A. Zagra we Fiorentinie. […] Czy to będzie Arabia Saudyjska, czy jakiś inny kierunek? Myślę, że wszystko będzie zależało od pieniędzy – dodał Mateusz Święcicki.

Lewandowski przeniósł się do Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium. Łącznie w barwach katalońskiego klubu rozegrał 147 spotkań, w których zdobył 101 goli. Na swoim koncie ma m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz koronę króla strzelców La Ligi.