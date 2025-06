Lewandowski odejdzie z Barcelony? Padła konkretna nazwa klubu!

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie nie brakuje spekulacji ws. przyszłości napastnika. Nowe wieści podał serwis Sport.es.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski może zamienić FC Barcelonę na Al-Riyadiyah

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udaną kampanię, w której zdobywał bramki na zawołanie, a także wygrał konkretne trofea z FC Barceloną. W każdym razie kontrakt Polaka z Katalończykami powoli zmierza do końca. Ciekawe wieści na ten temat przekazał portal Sport.es.

Źródło daje do zrozumienia, że władze Barcy nie rozważają przedłużenia kontraktu z 36-latkiem. Doświadczony napastnik może być zatem zmuszony do tego, aby rozważać plany na swoją przyszłość. Jeden ze scenariuszy zakłada, że Lewandowski może kontynuować karierę w Arabii Saudyjskiej. Takie rozwiązanie miał potwierdzić przedstawiciel agencji piłkarza.

Lewandowski mógłby zasilić szeregi Al-Riyadh po wygaśnięciu umowy z Barcy z końcem czerwca 2026 roku. Gdyby faktycznie ruch doszedł do skutku, to rywalami do gry Polaka mogliby być między innymi tacy gracze jak: Sekou Lega czy Rayan Al-Bloushi.

158-krotny reprezentant Polski trafił do Barcy w lipcu 2022 roku za 45 milionów euro. Wcześniej występował między innymi w takich ekipach jak: Bayern Monachium, Borussia Dortmund czy Lech Poznań. Lewandowski w trakcie kampanii 2024/2025 rozegrał 52 mecze. Strzelił w nich 42 goli i zaliczył też trzy asysty. Na boisku Lewandowski spędził blisko 4000 minut.

Al-Riyadh w ostatnim sezonie ligi saudyjskiej zakończył rywalizację na 11. miejscu. Drużyna wywalczyła 38 punktów. Do pierwszego Al-Ittihad finalnie straciła 45 oczek.

