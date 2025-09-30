Lewandowski na celowniku giganta. Doszło już do rozmów

Robert Lewandowski po zakończeniu kontraktu w FC Barcelonie mógłby trafić do AC Milanu. Włoski klub i menadżer Polaka Pini Zahavi rozmawiali już o takiej możliwości, o czym poinformował dziennikarz Luca Cohen.

Lewandowski mógłby trafić do Milanu latem?!

Robert Lewandowski to bez cienia wątpliwości najlepszy gracz z naszego kraju w historii. Wydaje się, że absolutnie wiele następnych lat zajmie czekanie na następcę, który skalą umiejętności i sumą wszystkich innych cech będzie na poziomie gracza FC Barcelony. Wiadomo jednak, że kariera ta powoli zmierza ku końcowi i choć Polak jest w doskonałej dyspozycji to wiek 37 lat coraz bardziej składnia do różnych scenariuszy.

Tym bardziej, że wraz z końcem sezonu wygasa jego umowa z Barceloną. Wiele wskazuje, że może ona nie być przedłużona, choć dobra forma i bramki, które zdobywa, z pewnością dają mu spore argumenty. Niemniej według informacji, które przekazał włoski dziennikarz Luca Cohen na platformie X, AC Milan jest zainteresowany transferem Roberta Lewandowskiego. Utytułowany klub rozmawiał już o takiej możliwości z menadżerem napastnika, Pinim Zahavim.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie siedem spotkań, w których zdobył cztery gole. Na boisku spędził jednak 323 minuty, bowiem większość czasu na początku kampanii spędził na powrocie do zdrowia po kontuzji. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Polska na 12 milionów euro.

