Lewandowski sam zgłosił się do klubu. Postawił konkretne warunki

Lewandowski czeka. Gigant Serie A w grze
Gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski? Obecny kontrakt napastnika wygasa 30 czerwca. To oznacza, że 37-latek już od stycznia tego roku może negocjować z nowym pracodawcą. Jednocześnie Barcelona nadal rozważa przedłużenie umowy swojej gwiazdy. Reprezentant Polski musi rozważyć wszelkie „za” i „przeciw”.
Chociaż pozostanie snajpera na Camp Nou nie jest wykluczone, coraz głośniej słychać o możliwej zmianie otoczenia. Lewandowski może zmienić ligę, ale pozostać w Europie. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Polak sam zgłosił się do nowego klubu. Drużyną, której koszulkę może założyć w kolejnych rozgrywkach, jest Milan.
Jeżeli Barcelona i Lewandowski nie osiągną porozumienia, były zawodnik Borusii Dortmund i Bayernu Monachium ma trafić na San Siro. Jednak stawia konkretne warunki i domaga się dwuletniej umowy. Oczywiściej jednokrotny zdobywca Ligi Mistrzów jest świadomy tego, że w Mediolanie nie będzie mógł liczyć na wynagrodzenie zbliżone do obecnego.
Milan po 31 spotkaniach Serie A plasuje się na 3. lokacie. Wszystko wskazuje na to, że Rossoneri wezmą udział w kolejnej edycji Champions League. Ich przewaga nad Juventusem, piątą ekipą ligowej stawki, wynosi sześć punktów.