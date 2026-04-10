Lewandowski sam zgłosił się do klubu. Postawił konkretne warunki

11:00, 10. kwietnia 2026
Michał Stompór
Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Robert Lewandowski nadal nie jest pewny swojej przyszłości. La Gazzetta dello Sport przekonuje, że reprezentant Polski sam zgłosił się do nowego klubu. Znamy warunki, jakich wymaga 37-latek.

Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - FC Kopenhaga)

Lewandowski czeka. Gigant Serie A w grze

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski? Obecny kontrakt napastnika wygasa 30 czerwca. To oznacza, że 37-latek już od stycznia tego roku może negocjować z nowym pracodawcą. Jednocześnie Barcelona nadal rozważa przedłużenie umowy swojej gwiazdy. Reprezentant Polski musi rozważyć wszelkie „za” i „przeciw”.

Chociaż pozostanie snajpera na Camp Nou nie jest wykluczone, coraz głośniej słychać o możliwej zmianie otoczenia. Lewandowski może zmienić ligę, ale pozostać w Europie. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Polak sam zgłosił się do nowego klubu. Drużyną, której koszulkę może założyć w kolejnych rozgrywkach, jest Milan.

Jeżeli Barcelona i Lewandowski nie osiągną porozumienia, były zawodnik Borusii Dortmund i Bayernu Monachium ma trafić na San Siro. Jednak stawia konkretne warunki i domaga się dwuletniej umowy. Oczywiściej jednokrotny zdobywca Ligi Mistrzów jest świadomy tego, że w Mediolanie nie będzie mógł liczyć na wynagrodzenie zbliżone do obecnego.

Milan po 31 spotkaniach Serie A plasuje się na 3. lokacie. Wszystko wskazuje na to, że Rossoneri wezmą udział w kolejnej edycji Champions League. Ich przewaga nad Juventusem, piątą ekipą ligowej stawki, wynosi sześć punktów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości