Bayern Monachium i Bayer Leverkusen rywalizowali w środę w półfinale Pucharu Niemiec. Spotkanie ułożyło się po myśli świeżo upieczonych mistrzów Bundesligi, którzy zwyciężyli rezultatem 2:0.

Bayern Monachium w finale Pucharu Niemiec! Bayer Leverkusen pokonany

Na środowy wieczór zostało zaplanowane pierwsze półfinałowe spotkanie Pucharu Niemiec. A w nim Bayern Monachium mierzył się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. W miniony weekend podopieczni Vincenta Kompany’ego zapewnili sobie 35. w historii tytuł mistrza kraju. Czasu na świętowanie dużo nie było, ponieważ w środowy wieczór chcieli wykonać wielki krok w kierunku kolejnego trofeum.

Od pierwszych minut rywalizacja na BayArena oglądaliśmy dominację Bayernu Monachium. Przyjezdni towrzyli sobie mnóstwo okazji bramkowych i w 22. minuty udało im się wyjść na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Harry Kane.

Anglik nie potrzebuje zbyt wiele miejsca, aby zapakować pod ladę. 🎯 Swoją drogą, to przepuszczenie piłki przez Diaza…. 👀🧠 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/ro02ICA9cu — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 22, 2026

Świeżo upieczony mistrz Niemiec chciał pójść za ciosem, ale w kluczowych momentach brakowało im dokładność. Bayer Leverkusen z bliska w zasadzie przyglądał się ofensywnym zasiekom gości, ale ostatecznie wynik do przerwy nie uległ już zmianie.

W drugiej połowie oglądaliśmy już inny Bayer Leverkusen. Gospodarze byli przede wszystkim odważni, ale to Bayern Monachium wciąż kontrolował przebieg meczu. Fani Bawarczyków zostali w samej końcówce nagrodzeni za wytrwałości, ponieważ w samej końcówce wynik meczu ustalił Luis Diaz.

Bayern Monachium tym samym czeka na swojego rywala w finale Pucharu Niemiec. W drugim półfinale dojdzie do starcia Freiburga ze Stuttgartem.

Bayer Leverkusen – Bayern Monachium 0:2

Kane (22′), Diaz (90+3′)