Lewandowski otrzymał lukratywną ofertę od giganta. Polak podjął decyzję

Ruben Gil / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zostaje w Barcelonie

Robert Lewandowski nie zamierza opuszczać Barcelony, pomimo astronomicznych ofert z Arabii Saudyjskiej. Giganci z Bliskiego Wschodu proponowali Polakowi lukratywny kontrakt na dwa lata. 36-jednak odrzucił ofertę, ponieważ chce zostać w Katalonii. Napastnik ma zamiar walczyć o kolejne trofea z Bluagraną w Hiszpanii i Europie.

Lewandowski wciąż czuje, że może rywalizować na najwyższym poziomie. Wierzy w projekt Hansiego Flicka. W zespole podkreśla się jego zaangażowanie i fakt, że jest jednym z liderów szatni oraz mentorem dla młodych zawodników.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Władze Dumy Katalonii nie spieszą się z decyzją w sprawie sprzedaży Lewandowskiego, choć nie wykluczają jego odejścia jeśli pojawi się wyjątkowo atrakcyjna oferta. Jak podaje „El Nacional” wysoka pensja doświadczonego napastnika obciąża budżet płacowy klubu, a sprzedaż Polaka mogłoby pomóc w polepszeniu sytuacji finansowej. Jednak zarówno Barcelona, jak i zawodnik odrzucili propozycje od saudyjskich gigantów.

Kontrakt „Lewego” obowiązuje do 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że chce go wypełnić do końca. Obecnie powoli przygotowuje się do okresu przygotowawczego, który ma rozpocząć się w połowie lipca.

Zobacz także: Barcelona nawiązała kontakt z Pique. Możliwa współpraca z legendą