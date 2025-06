Barcelona nawiązała kontakt z Pique. Możliwa współpraca z legendą

Barcelona negocjuje z Gerardem Pique możliwość współpracy z klubem, FC Andorra. Jak donosi portal Jijantes Blaugrana chce wypożyczać swoich zawodników do zespołu legendy.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gerard Pique

Barcelona i klub Pique mogą nawiązać współpracę

Gerard Pique to właściciel klubu FC Andorra, który właśnie wywalczył awans do zaplecza La Ligi, czyli Segundy Division. Były zawodnik Barcelony może zawrzeć porozumienie z Blaugraną w sprawie wypożyczeń jej młodych zawodników. Młodzieżowy zespół katalońskiego klubu Barcelona B, inaczej nazywaną Barceloną Atletic spadł do czwartego poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii.

Czwarta liga nie sprzyja rozwojowi talentów, które mogłyby grać na wyższym poziomie. Dlatego możliwe byłoby ich wypożyczenie do Andorry, żeby nabrali doświadczenia na wyższym poziomie.

Pique jak podaje „Jijantes” spotkał się z prezydentem Joanem Laportą, proponując współpracę pomiędzy klubami. 38-latek chciałby pozyskać kilku najbardziej utalentowanych zawodników z Barcelony Atletic. Laporta ma być pozytywnie nastawiony do takiego rozwiązania. Dobre relacje pomiędzy nim a legendą klubu mogą przyśpieszyć negocjacje.

Rozmowy są zaawansowane, choć nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia. W najbliższych tygodniach może zostać ogłoszone kilka wypożyczeń. Jest to korzystne rozwiązanie dla Barcelony, która wciąż zachowa swoje talenty, Andorra wzmocni swój zespół, a zawodnicy otrzymają szansę na rozwój w lepszym środowisku.

