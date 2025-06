Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w kręgu zainteresowań dwóch saudyjskich klubów

Robert Lewandowski prawdopodobnie ma przed sobą ostatni sezon w FC Barcelonie. Kontrakt polskiego napastnika obowiązuje do czerwca 2026 roku. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby umowa została przedłużona. Co więcej, z mediów docierają informację, że rola 36-latka w nadchodzących rozgrywkach z każdym miesiącem będzie coraz mniejsza.

Jeśli Lewandowski nie przedłuży kontraktu z Barceloną, to raczej na pewno nie zdecyduje się na zakończenie kariery. Reprezentant Polski wciąż podkreśla, że czuje się znakomicie i wciąż ma ochotę grać w piłkę. Ostatnio dziennikarze przymierzali go nawet do Serie A, gdzie wskazali Milan i Romę jako kluby, do których pasowałby doświadczony napastnik.

Kolejne plotki transferowe z udziałem Polaka zdradza serwis El Nacional. Ich zdaniem Lewandowski to główny cel na 2026 roku dwóch klubów z Arabii Saudyjskiej. Obie drużyny z Saudi Pro League są gotowe zaoferować mu kontrakt na dwa bądź trzy lata z wynagrodzeniem rzędu 40 milionów euro rocznie. Niewykluczone, że jednym z tych zespołów może być Al-Riyadh, o którym niedawno pisał dziennik Sport. Warto dodać, że Barcelona rozpoczęła już jakiś czas temu poszukiwania nowego napastnika.

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium. Łącznie w barwach Dumy Katalonii rozegrał 147 spotkań, w których zdobył 101 goli i zanotował 20 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro.