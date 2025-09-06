Lewandowski ma opuścić Barcelonę! Wśród następców wielkie nazwiska

Robert Lewandowski według hiszpańskich mediów ma opuścić FC Barcelonę po zakończeniu sezonu. Wśród potencjalnych następców wymienia się wielkie gwiazdy jak Julian Alvarez czy Erling Haaland.

Kto zastąpi Lewandowskiego? Na liście życzeń m.in. Alvarez, Haaland i Kane

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną tylko do końca sezonu 2025/2026. W mediach co chwilę pojawiają się informacje, sugerujące, że reprezentant Polski niebawem zmieni otoczenie. Nie jest tajemnicą, że mocno zabiegają o niego przedstawiciele Saudi Pro League. W przeszłości 37-latek odrzucił ofertę kontraktu o wartości ponad 100 milionów euro rocznie.

Najnowsze informacje ws. przyszłości napastnika przekazał kataloński dziennik Sport. Ich zdaniem Barcelona zdecydowała się nie przedłużać umowy z Lewandowskim. Oznacza to, że latem przyszłego roku Duma Katalonii będzie potrzebowała nowej dziewiątki.

Fakt, że Lewandowski zbliża się powoli do zakończenia rozdziału w Barcelonie, nie jest żadną niespodzianką. Od dawna w mediach pojawiają się informacje o potencjalnych następcach polskiego piłkarza. Z klubem łączy się wielkie gwiazdy, które mają stanowić o sile Blaugrany przez kilka następnych lat. Między innymi na liście życzeń jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Joan Laporta byłby w stanie oddać dwóch zawodników na zasadzie wymiany, aby pozyskać reprezentanta Argentyny.

Kolejnym kandydatem jest Erling Haaland, o którego zabiega nie tylko Barcelona, ale również Real Madryt. Norweg ma jednak skłaniać się ku grze w barwach Blaugrany. Z trzech napastników łączonych z klubem, to właśnie napastnik Man City ma być celem numer jeden.

Ostatni gracz wymieniany w gronie następców Lewandowskiego to piłkarz Bayernu Monachium – Harry Kane. Reprezentant Anglii ma być otwarty na przeprowadzkę do Hiszpanii. Co więcej, latem przyszłego roku w życie wejdzie klauzula wykupu o wartości 56 mln funtów.

Warto pamiętać, że na ten moment informacje z hiszpańskiej prasy nie zostały potwierdzone ani przez Barcelonę, ani samego piłkarza. Na rozstrzygnięcie sprawy dot. przyszłości Lewandowskiego będziemy musieli jeszcze poczekać.