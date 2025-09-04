Barcelona planuje sensacyjną wymianę. Odda dwie gwiazdy za Alvareza!

FC Barcelona i Atletico Madryt mogą wziąć udział w wymianie zawodników. Do Katalonii miałby trafić Julian Alvarez. Z kolei w drugą stronę poszliby Fermin Lopez i Gavi - donosi serwis e-noticies.cat.

Barcelona chce wymiany z Atletico! Gavi i Fermin za Alvareza

FC Barcelona pod koniec okna transferowego z niecierpliwością oczekiwała na decyzję Fermina Lopeza odnośnie przyszłości w klubie. Hiszpan stał się celem Chelsea, a na biurko Joana Laporty trafiła oficjalna oferta. Propozycja nie spełniała oczekiwań finansowych, przez co Katalończycy nie chcieli sprzedawać pomocnika. Również sam piłkarz skłaniał się ku kontynuowaniu kariery w Blaugranie.

Brak transferu nie oznacza jednak, że Fermin na pewno zostanie w Barcelonie na następne lata. Według najnowszych doniesień istnieje szansa, że może zostać włączony w transakcję z udziałem jeszcze jednego piłkarza, która ma doprowadzić do pozyskania Juliana Alvareza.

Jak informuje serwis e-noticies.cat latem przyszłego roku jest możliwa wymiana na linii FC Barcelona – Atletico Madryt. Duma Katalonii jest gotowa oddać dwie gwiazdy za Argentyńczyka. Z klubem mieliby pożegnać się Fermin Lopez oraz Gavi.

Na taką operację najpierw musi zgodzić się Atletico Madryt. Bazując na informacjach z hiszpańskich źródeł Los Rojiblancos mogą być zmuszeni sprzedać napastnika. Julian Alvarez zażąda zgody na odejście jeśli drużyna nie zdobędzie żadnego trofeum. Argentyńczyk chce walczyć o najwyższe cele i odczuwa frustrację, że obecny klub nie jest w stanie mu tego zagwarantować.

Źródło jest przekonane, że z takiej wymiany zadowolony byłby Hansi Flick. Alvarez ma być priorytetem dla niemieckiego szkoleniowca jeśli chodzi o transfer nowego napastnika.