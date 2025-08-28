Haaland wybrał przyszły klub! Hiszpański gigant chce go w 2026 roku

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland wybrał hiszpańskiego giganta. Chcą go w 2026 roku

Erling Haaland to jedna z największych gwiazd światowego futbolu. Dlatego nic w tym dziwnego, że napastnik Manchesteru City regularnie wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Według najnowszych doniesień Norweg trafił na listę życzeń FC Barcelony.

Nie jest żadną tajemnicą, że jednym z marzeń Haalanda jest gra na boiskach La Liga. W ciągu ostatnich lat napastnik był łączony przede wszystkim z Realem Madryt. Natomiast portal El Nacional przekonuje, że 25-latek wolałby transfer do FC Barcelony niż do Królewskich. Do takiego ruchu może dojść już w 2026 roku, a przynajmniej taki jest cel Dumy Katalonii.

Władze klubu z Camp Nou poszukują następcy Roberta Lewandowskiego i jednym z faworytów stał się właśnie Haaland. Norweg znalazł się na trzyosobowej liście, którą uzupełniają Julian Alvarez oraz Harry Kane. Nie da się ukryć, że każdy z tych transferów będzie niezwykle wymagający dla pogrążonej w problemach finansowych Blaugrany. Niemniej jednak Joan Laporta wierzy w powodzenia transakcji.

W realizacji hitu transferowego Barcelonie mają pomóc pieniądze zdobyte ze współpracy z Nike. Pytanie tylko, czy napastnik Man City rzeczywiście zdecyduje się na odejście już w 2026 roku. Informacje są sprzeczne, ponieważ różne źródła podają różne warianty przyszłości Haalanda. Jedni piszą, że zostanie na wiele lat w Anglii, drudzy wspominają o Barcelonie, a trzeci są przekonani o jego nadchodzących przenosinach do Realu.