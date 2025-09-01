Harry Kane zgodził się na transfer. Hiszpański gigant usłyszał „tak”

Harry Kane stał się faworytem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Jak poinformował El Nacional, napastnik Bayernu Monachium jest otwarty na przenosiny do Barcelony.

Harry Kane powiedział „tak” FC Barcelonie

W Barcelonie coraz częściej mówi się o przyszłości bez Roberta Lewandowskiego. Kontrakt Polaka wygasa w 2026 roku, a władze klubu już teraz poszukują kandydatów do jego zastąpienia. Według informacji El Nacional jednym z głównych faworytów jest Harry Kane, który jest otwarty na przeprowadzkę na Camp Nou. Anglik postrzega przenosiny jako kolejne ciekawe wyzwanie w karierze.

Kane od lat imponuje regularnością. Najpierw przez całą karierę w Tottenhamie, a następnie po głośnym transferze do Bayernu Monachium. Barcelona widzi w nim nie tylko wybitnego strzelca, ale też piłkarza potrafiącego współpracować z partnerami. Tomogłoby świetnie współgrać z obecnością Lamine’a Yamala czy Raphinhi na skrzydłach. To profil piłkarza, którego FC Barcelona potrzebuje, aby utrzymać wysoki poziom ataku po odejściu Lewandowskiego.

Ważnym argumentem na korzyść tego scenariusza jest także kwestia finansowa. Kane nie kosztowałby fortuny. Bayern mógłby być skłonny rozważyć transfer za kwotę daleką od rekordowych. Ponadto pojawiły się informacje, że w kontrakcie Anglika znajduje się klauzula wykupu. W 2026 roku osiągnie ona wartość 56 milionów funtów.

Dla samego piłkarza byłby to naturalny krok. Kane zyskałby szansę, by spróbować swoich sił w kolejnej silnej lidze i jednocześnie w jednym z największych klubów świata. W Barcelonie liczą, że Anglik stanie się symbolem nowego etapu, w którym drużyna płynnie przejdzie z ery Lewandowskiego do kolejnej generacji.