Mourinho pod wrażeniem tego duetu. Wywalczą miejsce w składzie?

Real Madryt rozpoczął już przygotowania do sezonu. Jose Mourinho ma pod okiem zawodników, którzy nie wzięli udziału w tegorocznym mundialu. Zaimponował mu w szczególności hiszpański duet.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zadowolony z ich poziomu. Zapracują na miejsce w składzie?

Real Madryt rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu. Jose Mourinho ma w tym momencie do dyspozycji jedynie zawodników, którzy nie wzięli udziału w tegorocznych mistrzostwach świata. Na turnieju pozostają jeszcze między innymi Kylian Mbappe czy Jude Bellingham, przed którymi mecz o trzecie miejsce. Ich absencja to szansa dla innych, aby zapracować na zaufanie portugalskiego szkoleniowca i powalczyć o miejsce w składzie.

Na ten moment Mourinho jest zadowolony przede wszystkim z dwóch podopiecznych – Deana Huijsena oraz Gonzalo Garcii. To ciekawe wieści, bowiem mogą wpłynąć na kolejne działania Realu Madryt na rynku. Nie jest tajemnicą, że po transferze Ibrahimy Konate trener chce mieć do dyspozycji jeszcze jednego nowego stopera. Być może dobra forma Huijsena sprawi, że ten odpuści temat wzmocnień i postawi właśnie na niego.

Co ciekawe, do niedawna na wylocie znajdował się też Garcia, dla którego miało zabraknąć miejsca po powrocie Endricka. Mourinho nie wykluczał transferu napastnika, który będzie przede wszystkim zmiennikiem, a drużynie pomoże w konkretnych, krytycznych sytuacjach. Nie można wykluczyć, że to właśnie Garcia zostanie oddelegowany do tej roli i zostanie na Santiago Bernabeu.