Legia straci czołowego piłkarza jeszcze w tym okienku?! Są oferty

Legia Warszawa może jeszcze w tym okienku stracić Kamila Piątkowskiego. Po świetnym starcie sezonu obrońca wzbudza duże zainteresowanie i ma na stole oferty - ujawnia użytkownik portalu X FootballScout.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Legia może sprzedać Piątkowskiego. Już szuka zastępcy

Legia Warszawa rozpoczęła sezon w bardzo dobrym stylu – pokonała Pogoń Szczecin oraz Zagłębie Lubin, więc po dwóch kolejkach cieszy się kompletem punktów. W najbliższy weekend czeka ją wyjazdowe starcie z Koroną Kielce.

Choć na boisku wygląda to optymistycznie, nie można zapominać, że sytuacja klubu wciąż jest trudna, a finanse są realnym problemem. Z tego względu Legia może być zmuszona do sprzedaży zawodników, na których dobrze zarobi. Użytkownik FootballScout poinformował, że jeszcze tego lata Warszawę prawdopodobnie opuści Kamil Piątkowski, który wzbudza duże zainteresowanie na rynku.

Legia dostała już oferty za 26-latka, a to oznacza, ze odejście faktycznie wchodzi w grę. Klub rozpoczął również poszukiwania jego następcy – nie ulega wątpliwościom, że rozstanie z Piątkowskim byłoby potężnym osłabieniem drużyny i problemem dla Marka Papszuna, który obudował wokół niego całą defensywę.

❗Legia Warszawa rozgląda się na rynku transferowym nie tylko za napastnikiem. Dobra forma i dyspozycja Kamila Piątkowskiego sprawiła, że pojawiły się oferty za piłkarza. Możliwe sprowadzenie nowego obrońcy, lecz ciężko byłoby zastąpić kluczowego piłkarza dla Trenera Papszuna. — FootballScout (@bakoskaut) August 6, 2026

Na dzisiaj niczego nie można przesądzać, ale wiele wskazuje na to, że Piątkowski będzie kontynuował sezon w innym otoczeniu. Tegoroczne ruchy Legii jasno wskazują, że stawia na oszczędności i zarobek tam, gdzie to możliwe. Na tej zasadzie przedwcześnie pożegnała Kacpra Urbańskiego czy sprzedała Jana Leszczyńskiego.