Legia chce wymiany z Lechią. Dwóch piłkarzy za Wjunnyka

Legia Warszawa może wymienić się piłkarzami z Lechią Gdańsk. Jak podaje WP SportoweFakty, w grę wchodzi wymiana dwóch młodych zawodników za Bohdana Wjunnyka.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Bohdan Wjunnyk

Wjunnyk za dwóch młodych piłkarzy Legii Warszawa

Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon w Ekstraklasie od dwóch zwycięstw. Na start pokonali Pogoń Szczecin (1:0), a w miniony weekend wygrali przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin (3:1). Z dorobkiem sześciu punktów zajmują 1. miejsce w tabeli. Co ciekawe, to pierwsza taka sytuacja od dwóch lat, gdy stołeczny klub zasiada na fotelu lidera w rozgrywkach ligowych.

Niewykluczone, że jeszcze w trakcie tego okna transferowego do Warszawy trafi nowy ofensywny pomocnik. Nie jest tajemnicą, że Legia interesuje się piłkarzem spadkowicza z Ekstraklasy, czyli Lechii Gdańsk. Konkretnie chodzi o Bohdana Wjunnyka.

Z informacji WP SportoweFakty wynika, że Legia uzgodniła warunki kontraktu z Wjunnykiem. Teraz zgodzić się musi Lechia, która jest świadoma, że Ukrainiec odejdzie, więc chce na nim zarobić. Wojskowi liczą jednak na innego rodzaju transakcje. W klubie padł pomysł wymiany zawodników. W rozliczeniu za 24-latka do Gdańska miałoby trafić dwóch młodych piłkarzy. Nazwisk jednak nie podano.

Wjunnyk gra w Lechii od marca 2024 roku, gdy trafił do Polski na zasadzie wolnego transferu z Szachtara Donieck. Łącznie w barwach zespołu z Gdańska rozegrał 61 meczów, w których strzelił 10 bramek i zanotował 5 asyst. Jest wyceniany na 0,5 mln euro.