„Kilka klubów Serie A bierze go pod uwagę”. Lider kadry Brzęczka może opuścić Ekstraklasę

Igor Drapiński znalazł się w kręgu zainteresowań kilku zagranicznych klubów. Szczególną uwagą cieszy się wśród drużyn z Serie A - donosi serwis Meczyki.pl. Na co dzień gra w Piaście Gliwice.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Igor Drapiński

Igor Drapiński na radarze klubów z Serie A

Igor Drapiński stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Jego obecny klub, czyli Piast Gliwice nie wyklucza sprzedaży jeszcze w tym okienku. Niedawno mówił o tym dyrektor sportowy klubu Łukasz Piworowicz w rozmowie z Weszło. „Wokół Igora dzieje się bardzo dużo. Nie ukrywam, że cieszy się zainteresowaniem, zarówno klubów polskich, jak i zagranicznych – nawet spoza Europy” – powiedział.

Kolejne informacje ws. przyszłości 22-latka ujawnił Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl. Okazuje się, że środkowy obrońca cieszy się zainteresowaniem w Danii, gdzie przyglądają mu się topowe zespoły z ligowej czołówki. Pod uwagę bierze go także kilka drużyn z Serie A.

– Dla Igora Drapińskiego bardzo prawdopodobny jest kierunek włoski. Kilka klubów z Serie A bierze go pod uwagę – zdradził dziennikarz.

Drapiński to nie tylko ważny zawodnik Piasta Gliwice, ale również etatowy reprezentant Polski w kadrze Jerzego Brzęczka. W młodzieżówce zagrał w ośmiu meczach, z czego aż siedem w pełnym wymiarze czasu. W barwach Piasta występuje od lipca 2024 roku, gdy trafił do zespołu na zasadzie wolnego transferu z Wisły Płock. Łącznie rozegrał 66 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 4 asysty.