Manchester United może ruszyć po gwiazdę Chelsea

Manchester United może wzmocnić atak zawodnikiem ligowego rywala. Quinton Fortune uważa, że Nicolas Jackson z Chelsea byłby odpowiednim konkurentem dla Benjamina Sesko.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Fortune wskazał napastnika dla Manchesteru United

Manchester United nadal rozważa pozyskanie kolejnego środkowego napastnika. Sesko pozostaje ważnym elementem projektu Michaela Carricka, ale dodatkowa rywalizacja ma być potrzebna ze względu na występy w Premier League oraz Lidze Mistrzów. Były piłkarz Czerwonych Diabłów wskazał konkretnego kandydata.

– Nicolas Jackson jest opcją dla Manchesteru United. To typowy napastnik. Nie interesuje go właściwie nic poza wejściem w pole karne i wykorzystaniem podań, które otrzymuje. Nie ma w tym nic złego. To nadal najtrudniejsza część gry – powiedział Fortune w rozmowie z „The Sun”.

25-latek ma już doświadczenie w Premier League i może występować na środku ataku. Jego sytuacja w Chelsea sprawia również, że transfer tego lata jest możliwy. Londyński klub ma jednak wyceniać swojego zawodnika na około 65 milionów funtów.

Manchester United nie jest jedynym klubem zainteresowanym Jacksonem. Aston Villa prowadzi rozmowy z Chelsea, a negocjacje mają przebiegać dobrze. Sam zawodnik jest otwarty na przenosiny do Birmingham.

Dużym atutem Aston Villi może być osoba Unaia Emery’ego. Hiszpan pracował już z Jacksonem w Villarreal i osobiście zabiega o ponowne spotkanie z napastnikiem. Manchester United musiałby więc działać szybko, gdyby zdecydował się wykorzystać sugestię Fortune’a.

Carrick ma już do dyspozycji Sesko, który zdobył w poprzednim sezonie 12 bramek. Ewentualny transfer Jacksona zwiększyłby konkurencję w ataku. Wysoka wycena Chelsea sprawia jednak, że Czerwone Diabły musiałyby potraktować Senegalczyka jako realnego konkurenta dla Słoweńca, a nie wyłącznie jego zmiennika.