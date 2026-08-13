Carrick wprost o Rashfordzie. Tak ocenił jego powrót na Old Trafford

09:59, 13. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  MUTV

Marcus Rashford w przyszłym sezonie będzie najprawdopodobniej grał dla Manchesteru United. O jego powrocie z dużym entuzjazmem mówi Michael Carrick.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Carrick czekał na Rashforda. Ma duże oczekiwania

Marcus Rashford nie zdołał przekonać włodarzy Barcelony do skorzystania z klauzuli wykupu i po okresie wypożyczenia jego przygoda na Camp Nou dobiegła końca. Priorytetem gwiazdora była dalsza gra dla hiszpańskiego giganta, ale musiał pogodzić się z inną decyzją klubu. Od wielu tygodni temat jego przyszłości jest jednym z najpopularniejszych w brytyjskich mediach. Regularnie łączy się go z transferem, a kierunków jest coraz więcej. Wiele wskazuje jednak na to, że dostanie kolejną szansę w Manchesterze United.

W zeszłym roku Rashford był mocno poróżniony z Rubenem Amorimem, co przesądziło o jego odejściu. Portugalczyka już nie ma, a Michael Carrick zupełnie inaczej podchodzi do wychowanka Czerwonych Diabłów, którego chce mieć w swoich szeregach.

Carrick uważa, że Anglik może wnieść bardzo dużo jakości do zespołu. Ma szanse na występ w sobotnim sparingu z Milanem, co będzie dużym wydarzeniem zarówno dla niego, jak i kibiców. Decyzje Carricka sugerują, że Rashford finalnie nigdzie się nie wybiera i znów zakotwiczy na Old Trafford.

– Jest naszym zawodnikiem, wrócił w świetnej formie. Znam Marcusa od długiego czasu, on da naszej drużynie coś innego. Jest w znakomitym nastroju odkąd do nas dołączył. Trenuje już kilka dni i szczerze mówiąc, wszystko wygląda normalnie. Nie możemy doczekać się startu sezonu z nim w drużynie – przekonuje szkoleniowiec Manchesteru United.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości