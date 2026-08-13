Dawidowicz wzbudza zainteresowanie. Ma oferty z Anglii i Włoch!

Paweł Dawidowicz pozostaje bez klubu, ale wkrótce może się to zmienić. Gianluca Di Marzio informuje, że polski defensor ma oferty z dwóch klubów. Pochodzą z Włoch oraz Anglii.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Dawidowicz może wrócić do Hellasu. Jest też oferta z Anglii

Paweł Dawidowicz ostatnie miesiące spędził w Rakowie Częstochowa. Po upadku transferu do Arabii Saudyjskiej po doświadczonego obrońcę zgłosiły się Medaliki, podpisując z nim półroczną umowę. Nie był to dla niego przesadnie udany czas – dla Rakowa rozegrał w sumie 12 spotkań, mierząc się też z problemami zdrowotnymi. W Częstochowie uznano, że ta współpraca nie przyniosła zamierzonych rezultatów, dlatego została zakończona. Od tego momentu Dawidowicz jest do wzięcia.

Wydawało się, że będzie miał większe trudności ze znalezieniem nowego pracodawcy, ale ciekawe wieści przekazał Gianluca Di Marzio. Niewykluczone, że Dawidowicz wkrótce zwiąże się z nowym klubem. Jest ponoć bliski powrotu do Hellasu Verona, choć ma też na stole propozycję z Anglii, a dokładniej z Watfordu.

Dawidowicz w pierwszej kolejności planował powrót do Włoch, gdzie spędził zdecydowaną większość swojej kariery. Z Hellasem był związany w latach 2018-2025 i teraz może zaliczyć sensacyjny powrót. Watford stoi więc na straconej pozycji.

C’è anche l’@HellasVeronaFC su Dawidowicz: può concretizzarsi il ritornohttps://t.co/AO09KA8hjo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 13, 2026

Hellas przygotowuje się do sezonu na zapleczu Serie A. Dawidowicz może zapewnić niezbędne doświadczenie i jakość w walce o awans do elity.