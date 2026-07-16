Chelsea odrzuciła dwie oferty. Włoski klub nie odpuszcza

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dwie oferty odrzucone, ale negocjacje trwają. Como walczy o Trevoha Chalobaha

Chelsea rozpoczyna nowy sezon z dużymi zmianami. Na Stamford Bridge pojawił się Xabi Alonso. Hiszpański menedżer ma za sobą nieudaną przygodę w Realu Madryt, ale w Londynie liczą, że zbuduje zespół zdolny do walki o najwyższe cele.

The Blues tego lata nie próżnują również na rynku transferowym. Klub sprowadził między innymi Marco Palestrę z Atalanty Bergamo za 57 milionów euro oraz Geovany’ego Quendę ze Sportingu Lizbona za 40 milionów euro. Władze Chelsea chcą dalej odmładzać kadrę, ale jednocześnie potrzebują także uporządkować sytuację kilku zawodników.

Jednym z piłkarzy, którego przyszłość pozostaje niepewna, jest Trevoh Chalobah. Chelsea prowadzi kolejne rozmowy dotyczące sytuacji angielskiego defensora. Według informacji przekazanych przez Bena Jacobsa, londyński klub odrzucił już dwie oferty za 27-latka wystosowane przez Como. Negocjacje jednak nadal trwają, a zainteresowanie zawodnikiem wykazują również inne zespoły.

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Chalobah od dłuższego czasu znajduje się na radarze klubów z Serie A. Jednym z nich był Inter Mediolan, który rozważał sprowadzenie obrońcy The Blues. Na ten moment ten kierunek został jednak wstrzymany, ponieważ Nerazzurri skupili się na innych celach transferowych.

Como pozostaje jednym z najbardziej konkretnych klubów ws. Chalobaha, ale drużyna prowadzona przez Cesca Fabregasa analizuje również inne opcje. Włoski zespół przygotowuje się między innymi do możliwego transferu Davinsona Sancheza z Galatasaray.

Chelsea musi liczyć się z tym, że kluby z Serie A będą próbowały negocjować jak najkorzystniejsze warunki finansowe. Chalobah jest wychowankiem Chelsea. Zdobywał także doświadczenie podczas wypożyczeń m.in. w Lorient, Ipswich Town oraz Crystal Palace. Stoper rozegrał łącznie 151 spotkań w barwach The Blues w których zdobył osiem bramek.