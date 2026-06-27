Gabriel Jesus bliski zmiany klubu. Arsenal czeka na oferty

18:48, 27. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Gabriel Jesus może tego lata opuścić Arsenal. Jak podaje serwis "Football Insider", Everton monitoruje sytuację brazylijskiego napastnika, jednak przeszkodą mogą być wymagania finansowe samego zawodnika.

Gabriel Jesus
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Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Everton nadal pozostaje zainteresowany Gabrielem Jesusem

Gabriel Jesus w minionym sezonie wrócił do gry po poważnej kontuzji, jaką było zerwanie więzadła krzyżowego w lewym kolanie. Napastnik Arsenalu po rehabilitacji wrócił do składu Mikela Artety i rozegrał łącznie 27 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty.

Umowa brazylijskiego snajpera obowiązuje do lata 2027 roku. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że zawodnik rozważy zmianę otoczenia w najbliższym czasie. Jak informuje „Football Insider”, Everton monitoruje sytuację Gabriela Jesusa. The Toffees mają jednak poważne wątpliwości dotyczące całkowitego kosztu transferu. Klub z Liverpoolu obawia się nie tylko kwoty odstępnego, ale również wysokich oczekiwań finansowych samego zawodnika.

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Według doniesień Arsenal mógłby rozważyć sprzedaż 29-letniego napastnika za około 30 milionów euro. Everton od dłuższego czasu jest admiratorem Brazylijczyka, jednak nawet obniżona cena nie rozwiązuje wszystkich problemów. Władze klubu analizują, czy taki ruch mieści się w ich możliwościach finansowych.

Co więcej, sytuacja może się dodatkowo skomplikować, ponieważ do rywalizacji o Jesusa mają dołączać kolejne kluby z Europy oraz Brazylii Warto wspomnieć, iż snajper trafił do Kanonierów w 2022 roku z Manchesteru City za 52,5 miliona euro. Wychowanek Palmeiras łącznie ma na koncie 243 mecze w Premier League i 79 zdobytych bramek.

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