Gabriel Jesus bliski zmiany klubu. Arsenal czeka na oferty

Gabriel Jesus może tego lata opuścić Arsenal. Jak podaje serwis "Football Insider", Everton monitoruje sytuację brazylijskiego napastnika, jednak przeszkodą mogą być wymagania finansowe samego zawodnika.

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Everton nadal pozostaje zainteresowany Gabrielem Jesusem

Gabriel Jesus w minionym sezonie wrócił do gry po poważnej kontuzji, jaką było zerwanie więzadła krzyżowego w lewym kolanie. Napastnik Arsenalu po rehabilitacji wrócił do składu Mikela Artety i rozegrał łącznie 27 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty.

Umowa brazylijskiego snajpera obowiązuje do lata 2027 roku. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że zawodnik rozważy zmianę otoczenia w najbliższym czasie. Jak informuje „Football Insider”, Everton monitoruje sytuację Gabriela Jesusa. The Toffees mają jednak poważne wątpliwości dotyczące całkowitego kosztu transferu. Klub z Liverpoolu obawia się nie tylko kwoty odstępnego, ale również wysokich oczekiwań finansowych samego zawodnika.

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Według doniesień Arsenal mógłby rozważyć sprzedaż 29-letniego napastnika za około 30 milionów euro. Everton od dłuższego czasu jest admiratorem Brazylijczyka, jednak nawet obniżona cena nie rozwiązuje wszystkich problemów. Władze klubu analizują, czy taki ruch mieści się w ich możliwościach finansowych.

Co więcej, sytuacja może się dodatkowo skomplikować, ponieważ do rywalizacji o Jesusa mają dołączać kolejne kluby z Europy oraz Brazylii Warto wspomnieć, iż snajper trafił do Kanonierów w 2022 roku z Manchesteru City za 52,5 miliona euro. Wychowanek Palmeiras łącznie ma na koncie 243 mecze w Premier League i 79 zdobytych bramek.