Real Madryt podniósł ofertę dla Viniciusa Juniora. Oferują mu fortunę

Vinicius Junior i Real Madryt są blisko porozumienia ws. nowego kontraktu. Jak poinformowała Defensa Central, piłkarz ma dostać ofertę o wartości 25 milionów euro rocznie.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr

Vinicius Junior dopiął swego. Tyle zapłaci mu Real Madryt

Real Madryt i Vinicius Junior po raz pierwszy do rozmów na temat nowego kontraktu usiedli półtora roku temu. Od tego czasu nie są w stanie dojść do porozumienia ws. przedłużenia umowy. Kością niezgody przez cały czas pozostają kwestie finansowe. Obecnie zawodnik inkasuje 20 milionów euro brutto za sezon. Jeszcze niedawno jego żądania były jasne – chciał być najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie.

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Obecny kontrakt wygasa latem przyszłego roku. Pozostało coraz mniej czasu, aby podpisać nową umowę. Z doniesień Defensa Central wynika, że Vinicius Junior poszedł na rękę Realowi Madryt, ponieważ jest skłonny zostać w klubie, ale wciąż zarabiać mniej niż Mbappe.

Królewscy są gotowi podnieść ofertę kontraktu, byle zatrzymać go na dłużej. Media w Hiszpanii sugerują, że otrzyma propozycję o wartości 25 milionów euro za jeden sezon. Nie będzie to kwota, która uczyni go najlepiej opłacanym graczem w zespole. Mbappe zarabia najwięcej, otrzymując mniej więcej 30 milionów euro rocznie, wliczając w to premię za podpisanie umowy.

Wygląda więc na to, że Vinicius i Real po Mistrzostwach Świata 2026 mogą przedłużyć współpracę. Brazylijczyk jest związany z Los Blancos od lipca 2018 roku, gdy przeszedł do zespołu z Flamengo. Łącznie rozegrał 375 spotkań, w których strzelił 128 goli i zaliczył 100 asyst.